Захарова обвинила Запад в "майданизации" протестов в Сербии

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Запад раскачивает ситуацию в Сербии по не раз уже применявшимся шаблонам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своём очередном брифинге в среду.

Фото: wikimedia.org by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Спустя неделю после внеочередных выборов в парламент Республики Сербии под предлогом якобы имевших место фальсификаций предприняты попытки майданизации уличных протестов в Белграде", — заметила она.

По словам дипломата, ничего нового в действиях организаторов беспорядков нет.

"Задействованы известные шаблоны из западных методичек, уже неоднократно применявшихся в ряде стран, причем с неизменно трагическим результатом", — подчеркнула она.

Схожее мнение высказал ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он прямо обвинил в происходящем НАТО и ЕС.