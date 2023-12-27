Запад раскачивает ситуацию в Сербии по не раз уже применявшимся шаблонам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своём очередном брифинге в среду.
"Спустя неделю после внеочередных выборов в парламент Республики Сербии под предлогом якобы имевших место фальсификаций предприняты попытки майданизации уличных протестов в Белграде", — заметила она.
По словам дипломата, ничего нового в действиях организаторов беспорядков нет.
"Задействованы известные шаблоны из западных методичек, уже неоднократно применявшихся в ряде стран, причем с неизменно трагическим результатом", — подчеркнула она.
Схожее мнение высказал ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он прямо обвинил в происходящем НАТО и ЕС.
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