Во Франции заподозрили НАТО и ЕС в оранжевой революции в Сербии

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Беспорядки в Белграде — не что иное, как попытка НАТО и ЕС устроить оранжевую революцию в Сербии. Таким мнением в понедельник поделился в твиттере (ныне X, в РФ заблокирован) лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Фото: East News

"Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! Победа президента Сербии на выборах в законодательные органы на прошлой неделе: атлантисты не выдерживают и принимают меры! Евромайданом пахнет!" — написал политик.

По его мнению, НАТО хочет форсировать процесс превращения Сербии в своего вассала.

"Поэтому западные СМИ теперь будут полны пропаганды на эту тему, нам придется держаться!" — предупредил Филиппо.

В Кремле также предполагают, что протесты в пророссийской Сербии вспыхнули не случайно. "Налицо попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде", — прокомментировал их Дмитрий Песков.