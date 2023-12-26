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Sohu: анекдот Путина про доярку и трактористов взбудоражил Германию

1:10
Мир

Издание Sohu опубликовало статью, в которой поднимается вопрос об анекдоте, который президент РФ Владимир Путин услышал от бизнесмена Владимира Лисина и который, по мнению китайских политических наблюдателей, "взбудоражил Германию".

Sohu: анекдот Путина про доярку и трактористов взбудоражил Германию
Фото: Якутия 24

В статье отмечается, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ отношения между Берлином и Москвой испытывают затруднения. Назначение Олафа Шольца привело к снижению индекса доверия к Германии до нулевой отметки.

Ситуацию в Германии аналогичной анекдоту о трактористе и доярке, который был рассказан президенту Путину. В анекдоте речь идет о кузнеце, ушедшем в запой, и колхозниках, предложивших "надругаться над ним". Председатель колхоза отклонил эту идею, и кто-то предложил "надругаться над трактористом, ведь у нас их двое!". Президент в ответ на это пошутил: "Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?".

Аналитики Sohu утверждают, что события в Германии напоминают описанный анекдот и подчеркивают подобие ситуации между Россией и Германией.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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