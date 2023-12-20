Украина получила 24 тысячи банок пива в качестве гуманитарной помощи

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Carlsberg отправил на Украину партию безалкогольного пива в качестве гуманитарной помощи, пишут СМИ со ссылкой на сообщение разгружавших её волонтёров в запрещённой в РФ соцсети.

Фото: Пиво

Всего было доставлено 24 тысячи банок или девять тонн безалкогольного пива на сумму 49 тысяч гривен, уточнил партнёр компании Carlsberg Ukraine.

Гуманитарная помощь может принимать различные формы, объяснили пивовары. Carlsberg всегда старается поддержать тех, кому это необходимо, и делает это своей основной продукцией.

Каждая банка безалкогольного пива может стать небольшим утешением для людей, испытывающих трудности в настоящий момент, надеются они.

Тем временем в России Carlsberg Group проиграла суд за использование её брендов "Балтикой". Датская компания считает, что российский бизнес у неё попросту отжали.