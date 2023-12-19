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В Японии позицию РФ по закрытому спору о Курилах считают несправедливой

1:35
Мир

Что бы там не говорили представители российской либеральной общественности, которые не прочь отдать и Крым и Калининград и часть Сахалина о том, что эти «четыре скалы в океане» никакого стратегического значения не имеют, – это совсем не так. Иначе, зачем Япония уже много лет так яростно хочет заполучить эти острова? На самом деле, это не только территория и биоресурсы – что само по себе уже немало,  но также на островах можно размещать и военные базы. Америка давно мечтает поставить там своё вооружение, что является прямой угрозой в отношении нашей страны. Ну и конечно в случае передачи территорий возникнет прецедент, и в отношении России поступят десятки исков от других государств, также желающих расширить свою территорию. Даже частичная утрата контроля в этом регионе совершенно недопустима для Москвы. В Токио это прекрасно понимают, но при этом не отказываются от своей позиции, обвиняя Россию в неуступчивости.

В Японии позицию РФ по закрытому спору о Курилах считают несправедливой
Фото: REX/Shutterstock

"Территориальный вопрос Японией и Россией не решен, и поэтому велись переговоры о мирном соглашении", - сказал он, выразив мнение, что первопричиной прекращения консультаций о мирном договоре стали не антироссийские санкции, а действия Москвы в отношении Киева.

Напоминаем, что после начала СВО РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении. 

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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