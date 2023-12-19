В Японии позицию РФ по закрытому спору о Курилах считают несправедливой

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Что бы там не говорили представители российской либеральной общественности, которые не прочь отдать и Крым и Калининград и часть Сахалина о том, что эти «четыре скалы в океане» никакого стратегического значения не имеют, – это совсем не так. Иначе, зачем Япония уже много лет так яростно хочет заполучить эти острова? На самом деле, это не только территория и биоресурсы – что само по себе уже немало, но также на островах можно размещать и военные базы. Америка давно мечтает поставить там своё вооружение, что является прямой угрозой в отношении нашей страны. Ну и конечно в случае передачи территорий возникнет прецедент, и в отношении России поступят десятки исков от других государств, также желающих расширить свою территорию. Даже частичная утрата контроля в этом регионе совершенно недопустима для Москвы. В Токио это прекрасно понимают, но при этом не отказываются от своей позиции, обвиняя Россию в неуступчивости.

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"Территориальный вопрос Японией и Россией не решен, и поэтому велись переговоры о мирном соглашении", - сказал он, выразив мнение, что первопричиной прекращения консультаций о мирном договоре стали не антироссийские санкции, а действия Москвы в отношении Киева.

Напоминаем, что после начала СВО РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении.