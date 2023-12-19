Bloomberg: в ЕС считают, что Украине придётся заключить перемирие на условиях РФ

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Представители Европейского союза (ЕС) полагают, что Украине придётся подписать мирный договор на российских условиях, если союзники откажутся от поддержки Киева.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Как пояснили европейские чиновники, Вооружённые силы РФ попытаются установить контроль над новыми территориями на фоне дефицита оружия, боеприпасов и финансирования у ВСУ.

В этом случае Украина будет вынуждена согласиться на прекращение конфликта на тех условиях, которые предлагает Москва, передаёт Bloomberg.

В материале также сказано, что не все представители Евросоюза поддерживают дорогостоящую помощь Киеву. В организации появилось много пессимистических настроений из-за провальной наступательной операции ВСУ в летний период, отмечает агентство.

Ранее в Минобороны США заявили, что средства на поддержку Украины закончатся 30 декабря.