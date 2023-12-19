Представители Европейского союза (ЕС) полагают, что Украине придётся подписать мирный договор на российских условиях, если союзники откажутся от поддержки Киева.
Как пояснили европейские чиновники, Вооружённые силы РФ попытаются установить контроль над новыми территориями на фоне дефицита оружия, боеприпасов и финансирования у ВСУ.
В этом случае Украина будет вынуждена согласиться на прекращение конфликта на тех условиях, которые предлагает Москва, передаёт Bloomberg.
В материале также сказано, что не все представители Евросоюза поддерживают дорогостоящую помощь Киеву. В организации появилось много пессимистических настроений из-за провальной наступательной операции ВСУ в летний период, отмечает агентство.
Ранее в Минобороны США заявили, что средства на поддержку Украины закончатся 30 декабря.
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