Пентагон доложил конгрессу США, что средства на Украину закончатся 30 декабря

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Средства, выделяемые Министерством обороны США для замещения поставляемого вооружения Украине, исчерпаются к 30 декабря, как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

"В Пентагоне утверждают, что до тех пор, пока конгресс не утвердит новое финансирование, у них закончатся средства на замещение вооружений, посылаемых Украине", — отмечается в публикации.

Это первый раз, когда американское Министерство обороны конкретно указывает на дату истощения ресурсов для поддержки Киева. В пределах оставшегося бюджета, оцененного Пентагоном в 1,07 миллиарда долларов, планируется закупка различных видов вооружений и оборудования.

Большая часть суммы, а именно 635 миллионов долларов, будет направлена на приобретение ракет, 210 миллионов долларов — на осколочно-фугасные снаряды калибра 155 мм М795, взрыватели и капсюли. Еще 129 миллионов долларов предназначены для секретного финансирования ВМС в категории "иные ракеты".

Дополнительно 17 миллионов долларов будет выделено на замену специальных "акустических сенсоров", предоставленных Украине. 4,3 миллиона долларов будут направлены на замещение тактических транспортных средств, металлических ограждений и барьеров для ВВС, а также 737 тысяч долларов — на камуфляжные куртки также для ВВС.