Средства, выделяемые Министерством обороны США для замещения поставляемого вооружения Украине, исчерпаются к 30 декабря, как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса.
"В Пентагоне утверждают, что до тех пор, пока конгресс не утвердит новое финансирование, у них закончатся средства на замещение вооружений, посылаемых Украине", — отмечается в публикации.
Это первый раз, когда американское Министерство обороны конкретно указывает на дату истощения ресурсов для поддержки Киева. В пределах оставшегося бюджета, оцененного Пентагоном в 1,07 миллиарда долларов, планируется закупка различных видов вооружений и оборудования.
Большая часть суммы, а именно 635 миллионов долларов, будет направлена на приобретение ракет, 210 миллионов долларов — на осколочно-фугасные снаряды калибра 155 мм М795, взрыватели и капсюли. Еще 129 миллионов долларов предназначены для секретного финансирования ВМС в категории "иные ракеты".
Дополнительно 17 миллионов долларов будет выделено на замену специальных "акустических сенсоров", предоставленных Украине. 4,3 миллиона долларов будут направлены на замещение тактических транспортных средств, металлических ограждений и барьеров для ВВС, а также 737 тысяч долларов — на камуфляжные куртки также для ВВС.
"Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное финансирование для помощи в обеспечении безопасности Украины", — подчеркнул Маккорд в своем письме.
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