Средства, выделяемые Министерством обороны США для замещения поставляемого вооружения Украине, исчерпаются к 30 декабря, как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.