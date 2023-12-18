Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) специально атакуют медицинские учреждения новых регионов России. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. При этом, подчёркивает министр, украинские формирования прекрасно знают, что они являются гражданскими зданиями.
Как указал Мурашко, в том числе, ударам подвергаются те медицинские учреждения, которые ранее уже были отремонтированы.
"Медицинские здания, в том числе те, которые уже были отремонтированы, также повторно подвергаются налетам, причём это целенаправленно, прекрасно знают, что это медицинские организации", — заметил Мурашко в Совфеде в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.
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