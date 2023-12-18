Мурашко: ВСУ целенаправленно атакуют медицинские объекты в новых регионах РФ

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Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) специально атакуют медицинские учреждения новых регионов России. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. При этом, подчёркивает министр, украинские формирования прекрасно знают, что они являются гражданскими зданиями.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как указал Мурашко, в том числе, ударам подвергаются те медицинские учреждения, которые ранее уже были отремонтированы.