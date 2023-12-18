Губернатор Сальдо: власти Украины не разрешают мужчинам уезжать из Херсона

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководство Украины запрещает мужчинам, оставшимся на подконтрольной Киеву части Херсонской области, покидать эту территорию.

Фото: wikimedia.org by Mitte27 is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам губернатора региона Владимира Сальдо, мужчины не могут выехать за границу, поскольку опасаются, что украинские силовики поймают их и "отправят на смерть".

Как пояснил политик в беседе с РИА Новости, люди, оставшиеся на правом берегу Херсонской области, стали осознавать, что киевский режим их обманывает.

Он подчеркнул: жизнь в Херсоне начала улучшаться, когда город перешёл под российский контроль. Сейчас населённый пункт оккупирован Киевом. При этом власти Украины ничего не делают для помощи местным жителям и возобновления мирной жизни, уточнил Сальдо.

Ранее глава Херсонской области заявил, что ВСУ используют FPV-дроны для атак на гражданскую инфраструктуру.