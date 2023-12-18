Руководство Украины запрещает мужчинам, оставшимся на подконтрольной Киеву части Херсонской области, покидать эту территорию.
По словам губернатора региона Владимира Сальдо, мужчины не могут выехать за границу, поскольку опасаются, что украинские силовики поймают их и "отправят на смерть".
Как пояснил политик в беседе с РИА Новости, люди, оставшиеся на правом берегу Херсонской области, стали осознавать, что киевский режим их обманывает.
Он подчеркнул: жизнь в Херсоне начала улучшаться, когда город перешёл под российский контроль. Сейчас населённый пункт оккупирован Киевом. При этом власти Украины ничего не делают для помощи местным жителям и возобновления мирной жизни, уточнил Сальдо.
Ранее глава Херсонской области заявил, что ВСУ используют FPV-дроны для атак на гражданскую инфраструктуру.
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