Mirror: ракетному комплексу "Авангард" хватит получаса для поражения любой цели в мире

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Сверхзвуковой ракетный комплекс "Авангард" может поразить множество целей в мире, уже выйдя за пределы атмосферы Земли, заявили западные аналитики. Они посетовали, что против такого оружия России у других государств нет средства.

Фото: Министерство обороны

Как уточнили аналитики, на "всё про всё" у ракетного комплекса уйдёт менее получаса.

"Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить множество целей в мире менее чем за 30 минут", — пишет Mirror.

"Авангард" достигает цели на скорости свыше 27 раз скорости света, посетовали западные аналитики и "остановить" удары этого комплекса практически невозможно.