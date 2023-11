Your browser does not support the audio element.

Британское издание Daily Express рассказало об основных характеристиках российского ракетного комплекса "Авангард". Уточняется, что ракеты, запущенные данным комплексом, могут развивать скорость в десятки тысяч километров в час. Поэтому такой ракетный комплекс считается единственным в своём роде.

Фото: CreativeCommons by Дмитрий Терехов is licensed under "MAZ-7917" by Dmitry Terekhov is licensed under CC BY-SA 2.0.