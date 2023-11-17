Британское издание Daily Express рассказало об основных характеристиках российского ракетного комплекса "Авангард". Уточняется, что ракеты, запущенные данным комплексом, могут развивать скорость в десятки тысяч километров в час. Поэтому такой ракетный комплекс считается единственным в своём роде.
"Ракета, которую [президент России Владимир ред.] Путин описывал как "метеорит", может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут", — обратили внимание журналисты.
Обозреватели также отметили, что, таким образом, удар по Западу такая ракета нанесла бы за 30 минут.
Основой ракетного комплекса "Авангард" является гиперзвуковой управляемый боевой блок. Он запускается к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28, которая способна развивать скорость порядка до 9,5 километра в секунду. "Авангард" создан для преодоления противоракетной обороны противника. На боевое дежурство ракетный комплекс выступил 27 декабря 2019 года.
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