Украина сможет выдержать краткосрочное прекращение помощи партнёрами, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Так, по словам главы ВМФ, Украины "хватит" на пару месяцев, если западные партнёры резко прекратят финансировать киевский режим.
"Киев сможет выдержать вероятный краткосрочный дефицит финансирования пару месяцев", — сообщила Георгиева в интервью Financial Times.
Ранее бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик заявил, что даже если Запад продолжит оказывать Киеву финансовую помощь, она окажется бесполезной. Как уточнил морпех, проблема в том, что у США и европейских стран заканчивается оружие, которое Украина могла бы купить на эти самые деньги.
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