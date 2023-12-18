Глава МВФ Георгиева: Украина продержится без помощи Запада "пару месяцев"

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Украина сможет выдержать краткосрочное прекращение помощи партнёрами, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Так, по словам главы ВМФ, Украины "хватит" на пару месяцев, если западные партнёры резко прекратят финансировать киевский режим.

"Киев сможет выдержать вероятный краткосрочный дефицит финансирования пару месяцев", — сообщила Георгиева в интервью Financial Times.

Ранее бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик заявил, что даже если Запад продолжит оказывать Киеву финансовую помощь, она окажется бесполезной. Как уточнил морпех, проблема в том, что у США и европейских стран заканчивается оружие, которое Украина могла бы купить на эти самые деньги.