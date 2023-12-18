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Экс-морпех Берлетик: Украине не поможет финансирование США — ВСУ ничего не купить

0:51
Мир

Даже если Вашингтон одобрит дополнительный пакет помощи Киеву, деньги Украине не помогут, заявил бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик. Он подчеркнул, что сейчас для ВСУ проблема даже не в финансировании.

Экс-морпех Берлетик: Украине не поможет финансирование США — ВСУ ничего не купить
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

По словам Берлетика, у США и стран Европы заканчивается оружие и снаряды. В таком случае, деньги для ВСУ бесполезны.

"Не имеет значения, будет ли финансирование, удвоение помощи тоже не важно. Без разницы, сколько у вас денег на снаряды, если этих снарядов слишком мало в продаже", — заявил морперх на своей странице в Сети.

Он подчеркнул, что США не в состоянии догнать и "превзойти" Россию по производству оружия, что делает финансовую помощь Киеву просто бесполезной.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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