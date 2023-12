Your browser does not support the audio element.

Даже если Вашингтон одобрит дополнительный пакет помощи Киеву, деньги Украине не помогут, заявил бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик. Он подчеркнул, что сейчас для ВСУ проблема даже не в финансировании.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0