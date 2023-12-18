Экс-морпех Берлетик: Украине не поможет финансирование США — ВСУ ничего не купить

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Даже если Вашингтон одобрит дополнительный пакет помощи Киеву, деньги Украине не помогут, заявил бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик. Он подчеркнул, что сейчас для ВСУ проблема даже не в финансировании.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

По словам Берлетика, у США и стран Европы заканчивается оружие и снаряды. В таком случае, деньги для ВСУ бесполезны.

"Не имеет значения, будет ли финансирование, удвоение помощи тоже не важно. Без разницы, сколько у вас денег на снаряды, если этих снарядов слишком мало в продаже", — заявил морперх на своей странице в Сети.

Он подчеркнул, что США не в состоянии догнать и "превзойти" Россию по производству оружия, что делает финансовую помощь Киеву просто бесполезной.