Полковник Макгрегор: Украина без поддержки США продержится в лучшем случае месяц

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Без военной и финансовой помощи США Украине придётся очень туго. Об этом напомнил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under https://openverse.org/image/d079ff29-7a09-410d-8c6c-5e785c596065?q=tank%20abrams

По мнению офицера, самое большее, на что может рассчитывать Киев в таком случае — это месяц или даже меньше.

"Без помощи Соединенных Штатов Украина продержится около 30 дней, и это еще в лучшем случае", — написал Макгрегор в соцсети Х.

Макгрегор считает, что Киеву стоит трезво посмотреть на происходящее и сесть за стол переговоров с Россией в самом ближайшем будущем.

Москва, в свою очередь, много раз говорила, что не отказывается от переговоров по Украине.