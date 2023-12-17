Без военной и финансовой помощи США Украине придётся очень туго. Об этом напомнил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По мнению офицера, самое большее, на что может рассчитывать Киев в таком случае — это месяц или даже меньше.
"Без помощи Соединенных Штатов Украина продержится около 30 дней, и это еще в лучшем случае", — написал Макгрегор в соцсети Х.
Макгрегор считает, что Киеву стоит трезво посмотреть на происходящее и сесть за стол переговоров с Россией в самом ближайшем будущем.
Москва, в свою очередь, много раз говорила, что не отказывается от переговоров по Украине.
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