Вблизи затопленной станции метро в Киеве зафиксировано проседание грунта

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Под торговыми павильонами у станции киевского метро "Демеевская" просел грунт. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.

Фото: livejournal.com

Представители киевской городской администрации уточнили, что проседание грунта на этом участке наблюдалось ещё до того, как были закрыты шесть станций метрополитена. Сейчас за аварийным участком наблюдают специалисты, однако пока ничего критического они не замечают.

Станцию "Демеевская" власти Киева закрыли вместе с пятью другими по причине разгерметизации подземного тоннеля, стены которого покрылись трещинами.

Проблемы с метро кажутся настолько серьёзными, что даже мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопросы по этому поводу, в прямом смысле впал в ступор прямо в прямом эфире.