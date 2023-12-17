Историческое здание в Канаде передвинули при помощи мыла

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В провинции Новая Шотландия в Канаде отель, возведенный более 200 лет назад, был перемещен с использованием мыла. Британская компания S Rushton Construction & House Moving Expert, специализирующаяся на транспортировке исторических зданий, сооружений и памятников, сообщила, что весившее 220 тонн здание было успешно передвинуто по запросу городских властей.

Фото: YouTube

Инженеры компании покрыли здание специальным мыльным веществом, делая его скользким, и приступили к перемещению. Применение мыла позволило создать скользкую поверхность под фундаментом, облегчив процесс транспортировки и предотвратив повреждения здания.

Этот метод оказался эффективным и доступным средством для перемещения тяжелых объектов, и инженеры заверили, что процесс был успешно завершен за несколько дней.