Президент РФ Путин: в связи со вступлением Финляндии в НАТО Россия сконцентрирует войска в Ленинградском военном округе

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Вступление Финляндии в НАТО заставляет Россию сосредотачивать воинские подразделения в Ленинградском военном округе, включающем Санкт-Петербург, Ленинградскую и смежные области. Президент России Владимир Путин объяснил это в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Фото: kremlin.ru

Российский лидер сказал, что у нас были самые добрые и сердечные отношения с Финляндией.

"Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения", — сказал Путин.

Ленинградский военный округ — оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооруженных Сил России, которое было расформировано в 2010 году. Войска этого округа дислоцировались на территории Ленинградской и смежных областей с штабом в Санкт-Петербурге.