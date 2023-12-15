Оборонное соглашение между США и Финляндией может угрожать безопасности России. Политическая напряжённость между Москвой и Хельсинки является дополнительным фактором, который вызывает сожаление. Соответствующую информацию привёл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков выразил сожаление в том, что отношения между странами испортились.
"Были прекрасные отношения и никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение и так далее" — прокомментировал Песков сложившуюся ситуацию в интервью ТАСС.
Он также подчеркнул, что новый оборонный договор Финляндии и НАТО может привести к повышению геополитической напряженности.
Ранее Die Zeit сообщало о том, что поездка Зеленского в США обернулась фатальным провалом. Провал произошел, поскольку украинский лидер попросил США о новых военных поставках Украине.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".