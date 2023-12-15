В Кремле считают угрозой новое соглашение между Финляндией и США

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Оборонное соглашение между США и Финляндией может угрожать безопасности России. Политическая напряжённость между Москвой и Хельсинки является дополнительным фактором, который вызывает сожаление. Соответствующую информацию привёл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Песков выразил сожаление в том, что отношения между странами испортились.

"Были прекрасные отношения и никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение и так далее" — прокомментировал Песков сложившуюся ситуацию в интервью ТАСС.

Он также подчеркнул, что новый оборонный договор Финляндии и НАТО может привести к повышению геополитической напряженности.

Ранее Die Zeit сообщало о том, что поездка Зеленского в США обернулась фатальным провалом. Провал произошел, поскольку украинский лидер попросил США о новых военных поставках Украине.