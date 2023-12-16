Во Львове военкомат решил пересмотреть подход к работе с потенциальными призывниками.
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", теперь украинские военкомы здесь практикуют "мягкую мобилизацию", предлагая гражданам на улицах заключить контракт с ВСУ, и рассказывая о выгодах, которые им даст этот шаг.
"На улицах Львова начали "мягкую мобилизацию" — сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту", — сообщается в Telegram-канале издания.
Как уточнили в пресс-службе Львовского территориального центра комплектования, с проживающими в городе мужчинами проводятся "агитационные мероприятия", целью которых является информирование украинцев о преимуществах службы по контракту в рядах украинских вооружённых сил.
Власти города заверили, что представители военкомата только беседуют с гражданами, не пытаясь во время разговора вручить им повестки.
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