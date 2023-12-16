Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинский борец с уклоняющимися от призыва гражданами получил повестку в военкомат
Друг Градского рассказал, что Александр считает: "Макаревич* присвоил труды коллег"
Daily Mail: у 31-летнего британца, который не хотел обращаться к врачу из-за вздутия живота, диагностировали рак
Как порадовать коллегу перед Новым годом: эксперт дала советы
Foreign Policy: из-за визита Зеленского в США Украине стало только хуже
Юбилей Андрея Макаревича* прошел в кругу иноагентов
BI: Россия начала использовать защитные экраны для защиты от беспилотников ВСУ
Эксперт Курбатова перечислила методы лечения геморроя в домашних условиях
Newsweek: Зеленский встречает 2024 год с плохим настроением

Во Львове украинские военкомы проводят "мягкую мобилизацию"

1:00
Мир

Во Львове военкомат решил пересмотреть подход к работе с потенциальными призывниками.

Во Львове украинские военкомы проводят "мягкую мобилизацию"
Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", теперь украинские военкомы здесь практикуют "мягкую мобилизацию", предлагая гражданам на улицах заключить контракт с ВСУ, и рассказывая о выгодах, которые им даст этот шаг.

"На улицах Львова начали "мягкую мобилизацию" — сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту", — сообщается в Telegram-канале издания.

Как уточнили в пресс-службе Львовского территориального центра комплектования, с проживающими в городе мужчинами проводятся "агитационные мероприятия", целью которых является информирование украинцев о преимуществах службы по контракту в рядах украинских вооружённых сил.

Власти города заверили, что представители военкомата только беседуют с гражданами, не пытаясь во время разговора вручить им повестки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Иноагенты снова вместе: Пугачёва и Галкин прилетели на юбилей к Макаревчиу

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**
Когда нужно ужинать, чтобы не проснуться с инсультом
Когда нужно ужинать, чтобы не проснуться с инсультом
Stratfor: русский Zerg Rush сотрет с лица земли 40-90%% Одессы и Киева
Щедрые подарки для звезд: почему Меладзе, Ургант и Пенкин стали обладателями роскошных автомобилей
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Певица Ветлицкая показала дочь, которую она скрывала от всех 19 лет
Эксперты рассказали о недостатках американского F-35
Эндокринолог Павлова назвала неожиданную опасность при употреблении молока
Эндокринолог Павлова назвала неожиданную опасность при употреблении молока
Последние материалы
Newsweek: Зеленский встречает 2024 год с плохим настроением
Врач назвала продукты, в которых больше всего кальция
Уже третий по счёту дальнобойщик с Украины умер, пока стоял на границе с Польшей
Врач Вечорко рассказал, как вести себя в гололедицу
Helsingin Sanomat: из России в Финляндию через забор на закрытой границе перебрался мигрант
Садальский об импорте яиц из Турции: ножки Буша лучше, чем яйца Эрдогана
Министр спорта Украины призвал не называть российских спортсменов "нейтральными"
Футбольный матч Английской премьер-лиги отменили из-за потерявшего сознание на поле капитана сборной
Певица Ветлицкая показала свою дочь, которую скрывала 19 лет
Стала известна причина пропажи звезды сериала "Кухня" Марины Могилевской
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников