Во Львове украинские военкомы проводят "мягкую мобилизацию"

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Во Львове военкомат решил пересмотреть подход к работе с потенциальными призывниками.

Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", теперь украинские военкомы здесь практикуют "мягкую мобилизацию", предлагая гражданам на улицах заключить контракт с ВСУ, и рассказывая о выгодах, которые им даст этот шаг.

"На улицах Львова начали "мягкую мобилизацию" — сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту", — сообщается в Telegram-канале издания.

Как уточнили в пресс-службе Львовского территориального центра комплектования, с проживающими в городе мужчинами проводятся "агитационные мероприятия", целью которых является информирование украинцев о преимуществах службы по контракту в рядах украинских вооружённых сил.

Власти города заверили, что представители военкомата только беседуют с гражданами, не пытаясь во время разговора вручить им повестки.