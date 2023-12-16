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Newsweek: Зеленский встречает 2024 год с плохим настроением

1:12
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает все больше трудностей, как сообщает РИА Новости.

Newsweek: Зеленский встречает 2024 год с плохим настроением
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

"С приближением нового года в Киеве, где мало надежд на прекращение конфликта с Россией, у украинского лидера отмечается отсутствие праздничного настроения", — отмечает издание.

В условиях продвижения российских войск и иссякающего снабжения боеприпасами со стороны союзников в НАТО, в США все чаще ставится под вопрос финансирование Украины, отмечает автор статьи.

Отмечается, что Украине предстоит встретить 2024 год с опасениями.

В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ столкнулись с трудностями, и "великого прорыва не произойдет". По его мнению, он не смог достичь внушительных успехов в продвижении войск, ожидаемых на Западе согласно стандартам НАТО.

В Кремле подчеркивают, что чем раньше киевский режим осознает отсутствие шансов на поле боя, тем быстрее появятся перспективы для разрешения ситуации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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