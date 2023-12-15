Эксперты: американский F-35 уступает аналогам из России и Китая

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Американский истребитель F-35, несмотря на свою высокую стоимость и многолетние работы над его разработкой, уступает российским и китайским аналогам, по мнению экспертов, о которых сообщили в РИА Новости.

Фото: Openverse by Prométhée is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Стоимость этого самолета постоянно растет, и это трудно оправдать. Это впечатляющий пример того, что достигла корпоративная оборонная промышленность через свое доминирование в исполнительной и законодательной власти. Новые военные конфликты в различных регионах мира означают новые контракты и высокооплачиваемую работу для ограниченного сектора производства", — заявила бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.

По ее словам, поэтому американский военно-промышленный комплекс стремится поддерживать напряженность в различных уголках мира.

Ранее Учетная палата США сообщила конгрессу, что программа по производству истребителей подорожает на 44 миллиарда долларов, достигнув отметки в 1,7 триллиона долларов.

Спустя 17 лет с момента первого полета и 8 лет после принятия на вооружение, истребитель продолжает сталкиваться с проблемами программного обеспечения и требует постоянной модернизации.