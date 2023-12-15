Лавров предупредил, что переговоры о мире на Украине откладывать опасно

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Если конфликт на Украине затягивать дальше, то мирные переговоры придётся проводить на более сложных условиях. Об этом предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Лавров после заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии напомнил слова Владимира Путина, предупредившего в своё время, что западные кураторы, помешавшие Владимиру Зеленскому подписать мирное соглашение в апреле 2022 года, сами вырыли яму киевским властям.

"[Они] должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться", — сказал Лавров.

Российский министр подчеркнул, что Москва никогда от переговоров не отказывалась.