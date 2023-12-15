Если конфликт на Украине затягивать дальше, то мирные переговоры придётся проводить на более сложных условиях. Об этом предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров после заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии напомнил слова Владимира Путина, предупредившего в своё время, что западные кураторы, помешавшие Владимиру Зеленскому подписать мирное соглашение в апреле 2022 года, сами вырыли яму киевским властям.
"[Они] должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться", — сказал Лавров.
Российский министр подчеркнул, что Москва никогда от переговоров не отказывалась.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".