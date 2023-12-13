Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после провала контрнаступления боевиков Вооружённых сил Украины США "включили новую мантру". По его словам, Соединённые Штаты всеми способами хотят не дать российскому президенту Владимиру Путину победить на Украине, чтобы он не завоевал НАТО.
"После краха на так называемое контрнаступление в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита [президента Украины Владимира — ред.] Зеленского очередного, новую мантру: не дать Путину победить на Украине", — заметил российский министр в ходе "правительственного часа", который состоялся в Совете Федерации РФ.
Таким образом, в США опасаются, что после победы на Украине Путин может завоевать Североатлантический альянс.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.