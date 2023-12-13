Лавров: США нашли новый повод бояться Путина

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после провала контрнаступления боевиков Вооружённых сил Украины США "включили новую мантру". По его словам, Соединённые Штаты всеми способами хотят не дать российскому президенту Владимиру Путину победить на Украине, чтобы он не завоевал НАТО.

Фото: er.ru

"После краха на так называемое контрнаступление в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита [президента Украины Владимира — ред.] Зеленского очередного, новую мантру: не дать Путину победить на Украине", — заметил российский министр в ходе "правительственного часа", который состоялся в Совете Федерации РФ.

Таким образом, в США опасаются, что после победы на Украине Путин может завоевать Североатлантический альянс.