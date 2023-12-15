Global Times: Украина "без донора" не сможет победить Россию военным путём

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Украина не сможет победить Россию на поле боя "без донора", заявил профессор института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

Фото: commons.wikimedia. org

По словам китайского эксперта, если западные партнёры свернут военную помощь для киевского режима — "битва" обречена.

"Украине практически невозможно победить Россию военным путём. Без внешней помощи Украина однозначно проиграет России", — заявил профессор в беседе с Global Times.

Он подчеркнул, что инициатором конфликта стал Вашингтон. США не уважали опасения России по поводу расширения Североатлантического альянса, приоритеты безопасности и интересы страны. А Украина стала лишь инструментом в попытке ослабить российскую сторону.