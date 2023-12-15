Венгрия вновь наложила вето на финансовую помощь Украине в 50 миллиардов евро

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Венгрия в очередной раз заблокировала выделение пакета военной помощи Украине, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Речь шла о пакете помощи Незалежной в 50 миллиардов евро.

"Итоги ночного заседания (саммита ЕС. — Прим. ред.): вето на дополнительные деньги для Украины…", — заявил Орбан по итогам саммита журналистам.

Премьер-министр уточнил, что к этому вопросу намерены вернуться уже в следующем году.