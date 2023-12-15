Венгрия в очередной раз заблокировала выделение пакета военной помощи Украине, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Речь шла о пакете помощи Незалежной в 50 миллиардов евро.
"Итоги ночного заседания (саммита ЕС. — Прим. ред.): вето на дополнительные деньги для Украины…", — заявил Орбан по итогам саммита журналистам.
Премьер-министр уточнил, что к этому вопросу намерены вернуться уже в следующем году.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".