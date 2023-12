Your browser does not support the audio element.

Пентагон США может продолжить снабжать Украину оружием из запасов собственного оборонного комплекса, но это будет "трудным решением", заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.