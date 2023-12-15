Пентагон заявил, что дальнейшая передача оружия Киеву станет "трудным решением"

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Пентагон США может продолжить снабжать Украину оружием из запасов собственного оборонного комплекса, но это будет "трудным решением", заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

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По его словам, если конгресс не одобрит помощь Киеву, а Пентагон будет вынужден передавать ВСУ оружие из собственных запасов, это поставит под угрозу обороноспособность самой Америки.

"У нас есть возможность полностью использовать 4,4 млрд долларов. Но это трудный выбор. Поскольку в итоге нам приходится принимать решения относительно собственной боеготовности", — посетовал Райдер на брифинге с журналистами.

Райдер подчеркнул, что конгрессмены должны принять положительное решение по выделению нового пакета помощи Незалежной, иначе такая стратегия может сказаться на безопасности США.

Ранее Рravda.ru писала о том, что конгрессмены-республиканцы ушли на новогодние каникулы так и не одобрив запрос Белого дома на новый транш помощи Незалежной. Видимо, этот вопрос решили оставить уже на 2024 год.