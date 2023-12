Your browser does not support the audio element.

Представители республиканской партии из палаты представителей США делают перерыв на новогодние каникулы, оставив вопрос с военной помощью Украине нерешённым. Об этом проинформировал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.