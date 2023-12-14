Представители республиканской партии из палаты представителей США делают перерыв на новогодние каникулы, оставив вопрос с военной помощью Украине нерешённым. Об этом проинформировал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби напомнил журналистам слова российского президента Владимира Путина, который говорил, что Россия намерена выполнить цели спецоперации на Украине до конца. Представитель Белого дома подчеркнул, что "все хорошо понимают, что это значит".
"Я надеюсь, что те республиканцы из палаты представителей, которые месяцами держат в заложниках критическую помощь Украине, услышали послание Путина ясно и отчетливо. Вместо этого они уходят на каникулы", — добавил Кирби.
Чиновник напомнил, что Киев нуждается в поддержке сейчас, а не после праздничных застолий американских законодателей. А между тем, пока американские законодатели отдыхают, Россия будет "переделывать мировой правопорядок", добавил Кирби.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.