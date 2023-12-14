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WSJ: отвергнутый США Зеленский обратился за финансированием к Европе

0:56
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский, не получив военную поддержку от США, решил переключиться на Европу. Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), в то же время, в настоящее время в Европе обострилась борьба по поводу того, как обеспечить работу украинского правительства.

WSJ: отвергнутый США Зеленский обратился за финансированием к Европе
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Зеленский, не сумев на этой неделе добиться от США новых обязательств по оружию, переключает свое внимание на Европу, где обостряется борьба за то, как обеспечить работу правительства Украины", — отметили обозреватели американского издания.

Таким образом, теперь темой споров в ходе саммита Евросоюза должен стать четырёхлетний бюджетный пакет стоимостью более чем 54 миллиарда долларов. Его представители европейского сообщества запланировали в качестве военной помощи Киеву на фоне резкой критики по поводу отношения к Украине.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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