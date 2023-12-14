ВСУ пополняют строй инвалидами без конечностей и мочевого пузыря

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Украинские медики признают годными к дальнейшему прохождению службы военнослужащих, получивших на фронтах серьезные ранения и увечья. Об этом сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

Фото: rusvesna.su

"В рядах украинских боевиков растет число военнослужащих, непригодных к дальнейшему прохождению службы", — сообщил Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, на протяжении последних трех месяцев медики ВКК стали массово отказывать в демобилизации даже тем военнослужащим украинской армии, кто проходил лечение в госпиталях с серьезными ранениями.

"В одно из подразделений, несущих службу в Харьковской области, после госпиталя прибыло сразу три военнослужащих с ампутированными конечностями, одному из которых даже не успели сделать протезирование", — пишет подполковник.

Также зафиксирован случай, когда обратно в окоп отправили солдата после операции по удалению мочевого пузыря.