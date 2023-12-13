Зеленский списал отсутствие продвижения у ВСУ на зиму

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Украинский президент Владимир Зеленский постарался объяснить, чем вызвано плачевное положение ВСУ в зоне спецоперации.

Фото: edition.cnn.com

По словам Зеленского, главной причиной неудач украинской армии стала зима, и военный кризис, о котором говорят генералы, тут, по его словам, ни при чём.

"Касаемо заявлений некоторых генералов, некоторых военных: в любом случае это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции: контрнаступательные или оборонные… Зимой все замедляется", — сказал Зеленский.

Такое объяснение украинский лидер представил на пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы.

Зеленский уточнил, что украинские войска вынуждены перейти в оборону только в восточной части Украины, потому что именно там сконцентрированы ВС РФ.

Ранее издание New York Times написало, что генералы США пытаются отговорить украинские власти от наступательных действий, предлагая сконцентрироваться на восстановлении сил и удержании тех территорий, которые Киев пока ещё контролирует.