Fox News уличило Зеленского во лжи об успехах Украины на поле боя уже во второй раз

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за год не заняла ни одного села. Эта информация является ложной. Так Зеленский заявил о вымышленных успехах ВСУ на пресс-конференции в Осло, информирует ТАСС.

Фото: edition.cnn.com

«Они ничего не смогли сделать. Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города», — заявил политик.

Отмечается, что лидер Украины сделал соответствующее заявление в интервью телеканалу Fox News. Тем не менее, журналисты подчеркнули, что высказывание украинского лидера не соответствует реальности.

Известно, что в мае 2023 года российскими войсками был взят Артемовск (Бахмут).

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ установили флаг на окраине взятой под контроль Марьинки в ДНР. Танкисты из 150 мото-стрелковой дивизии пятой бригады подняли знамя над крайней точкой населённого пункта.