Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за год не заняла ни одного села. Эта информация является ложной. Так Зеленский заявил о вымышленных успехах ВСУ на пресс-конференции в Осло, информирует ТАСС.
«Они ничего не смогли сделать. Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города», — заявил политик.
Отмечается, что лидер Украины сделал соответствующее заявление в интервью телеканалу Fox News. Тем не менее, журналисты подчеркнули, что высказывание украинского лидера не соответствует реальности.
Известно, что в мае 2023 года российскими войсками был взят Артемовск (Бахмут).
Ранее сообщалось о том, что ВС РФ установили флаг на окраине взятой под контроль Марьинки в ДНР. Танкисты из 150 мото-стрелковой дивизии пятой бригады подняли знамя над крайней точкой населённого пункта.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.