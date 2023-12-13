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Более 50 человек пострадали в результате обстрела Киева

1:06
Мир » Бывший СССР » Украина

Более 50 человек пострадали в результате ракетного обстрела Киева в ночь на среду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-каналы мэра и администрации.

Более 50 человек пострадали в результате обстрела Киева
Фото: TG и.о. главы Даницкой РГА Николая Калашника

Украинская столица пережила очередной обстрел баллистическими ракетами. По уверению киевских властей, все они были сбиты средствами ПВО. Но в разных районах города упали обломки, вспыхнули пожары, нарушено водоснабжение.

По словам киевского мэра Виталия Кличко, на утро известно о 53 пострадавших. Киевская городская военная администрация приводит немного меньшие цифры.

"По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший человек, из них 6 детей. Старшей — 80 лет, самой молодой — 5 лет", — уточняется в сообщении.

Ночью в Киеве прогремело не меньше 10 мощных взрывов. Только после этого была объявлена воздушная тревога. Позже Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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