Салливан: попытки контрнаступления ВСУ в 2024-м невозможны

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Если военная помощь США Украине не будет профинансирована, попытки контрнаступления ВСУ, предполагающиеся Киевом в следующем году, невозможны, предупредил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Фото: AP by Alex Brandon

В отсутствие поставок боеприпасов украинским военным будет попросту нечем воевать — такое опасение представитель американской администрации высказал на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal в Вашингтоне.

"Я считаю, что без этой помощи мы просто не сможем передать им такие объёмы артиллерийских снарядов и других боеприпасов и вооружений, чтобы у них был такой прогресс на поле боя, какой мы видели в течение последних 18 месяцев", — пояснил он.

По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, оставшихся средств хватит ещё на два пакета помощи киевскому режиму. "На этом всё. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины", — заявил он.