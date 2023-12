Your browser does not support the audio element.

Представители Евросоюза собираются предоставить Украине военную помощь из внебюджетных средств. Как пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники, осведомлённые о подобных дискуссиях, таким образом странам европейского сообщества удастся обойти возможное вето со стороны Венгрии.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.