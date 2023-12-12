FT: Евросоюз планирует поставить военную помощь Украине из внебюджетных средств

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Представители Евросоюза собираются предоставить Украине военную помощь из внебюджетных средств. Как пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники, осведомлённые о подобных дискуссиях, таким образом странам европейского сообщества удастся обойти возможное вето со стороны Венгрии.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Отмечается, что в настоящее время европейские дипломаты активно проводят "частные контакты о возможности реализации и технических деталях потенциального финансового пакета". Причём, ведутся они с 26 странами-членами объединения. Такой шаг позволит обеспечить Украину экстренным финансированием как минимум на год.

Известно, что суммарно в Еврокомиссии планируют набрать около €15 млрд на период до 2027 года. Предположительно, доходы будут составлять реинвестированные замороженные суверенные российские, которые возможно будет направить на военную поддержку Киева.