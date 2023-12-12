Представители Евросоюза собираются предоставить Украине военную помощь из внебюджетных средств. Как пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники, осведомлённые о подобных дискуссиях, таким образом странам европейского сообщества удастся обойти возможное вето со стороны Венгрии.
Отмечается, что в настоящее время европейские дипломаты активно проводят "частные контакты о возможности реализации и технических деталях потенциального финансового пакета". Причём, ведутся они с 26 странами-членами объединения. Такой шаг позволит обеспечить Украину экстренным финансированием как минимум на год.
Известно, что суммарно в Еврокомиссии планируют набрать около €15 млрд на период до 2027 года. Предположительно, доходы будут составлять реинвестированные замороженные суверенные российские, которые возможно будет направить на военную поддержку Киева.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.