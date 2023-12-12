В Петербурге готовятся снова запустить автобусы в Финляндию, когда откроют границу

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Компания, осуществляющая пассажирские перевозки между Финляндией и Санкт-Петербургом, заявила о своей готовности вновь открыть поездки для желающих, сразу после открытия российско-финской границы для автобусного сообщения.

"Если они официально откроют границу для автобусов, да, мы запустим. Билеты сразу появятся на сайте", — сказала в компании корреспонденту РИА Новости.

Ранее издание Ilta-Sanomat проинформировало о том, что с 14 декабря будут вновь открыты самые крупные КПП на границе между Финляндией и РФ. Уточняется, что финское правительство должно объявить об этом решении позже 12 декабря.

Пункты пересечения на юго-востоке Финляндии Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра были закрыты 30 ноября, до этого они работали в круглосуточном режиме.