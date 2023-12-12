Финляндия анонсировала открытие крупных КПП на границе с Россией с 14 декабря

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Власти Финляндии собираются открыть крупные КПП на границе с РФ 14 декабря, информацию приводит издание Ilta-Sanomat.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Таким образом, власти собираются возобновить движение через КПП на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра.

Ожидается, что кабинет министров сделает объявление об этом решении во вторник. Решение будет принято во второй половине дня.

Оно начнёт действовать в ночь со среды на четверг, говорится в материале издания.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия столкнулась с большими проблемами после запрета импорта древесины из России. Лесная промышленность страны столкнулась с высокими затратами, причиной которых стала растущая конкуренция на рынке древесины.