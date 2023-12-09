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Финляндия столкнулась с большими проблемами после запрета импорта древесины из России

1:32
Экономика

В Финляндии возрастает нехватка древесины из-за жёсткой конкуренции на рынке, сообщает издание Kauppaslehti.

Финляндия столкнулась с большими проблемами после запрета импорта древесины из России
Фото: commons.wikimedia. org by John Tann from Sydney, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Лесная промышленность страны столкнулась с высокими затратами, причиной которых стала растущая конкуренция на рынке древесины. А её рост местные эксперты связывают с запретом на импорт древесины из России.

Сейчас предпринимаются меры по разрешению ситуации: местные компании увеличивают производство, растёт импорт из Швеции и стран Прибалтики.

Однако пока предпринимаемые меры особого эффекта не имеют, поскольку финны стали больше использовать продукцию лесной промышленности для энергопотребления.

По словам главного экономиста концерна Metsä Group Маарит Линдстрем, на данный момент в Финляндии "сжигают столько, сколько перерабатывает средний целлюлозный завод".

Институт природных ресурсов Финляндии отмечал, что в 2022 году объём импорта древесины в страну сократился до 5,5 млн кубометров, что более чем в два раза ниже уровня 2021 года. Доля России в структуре импорта уменьшилась на 27 процентов, что стало следствием санкционных ограничений.

При этом в стране закрываются предприятия — в частности, руководство концерна Stora Enso приняло решение закрыть целлюлозный завод Сунила в Котке, где использовалось около двух миллионов кубометров древесины хвойных пород ежегодно.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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