Экспорт древесины из Удмуртии в Турцию значительно вырос

С начала 2023 года из Удмуртии в Турцию уже было отправлено 39200 изделий из древесины, сообщает udm-info.ru.

Фото: search.creativecommons

В текущем году, 8 августа, была осуществлена отправка 48 кубометров досок для амбаров в Турцию.

Прошла лабораторная проверка образца продукции на наличие карантинных объектов. Результаты анализов подтвердили отсутствие таковых.

Владельцу данной продукции был выдан фитосанитарный сертификат на основе результатов проверки, разрешающий ее экспорт. С начала 2023 года было экспортировано 39200 изделий из древесины, 162 березовых поддона и 96 кубометров досок для амбаров из ели и сосны в Турцию. Стоит отметить, что в течение 2022 года экспорт данной продукции из Удмуртии в Турцию не осуществлялся.

Эту информацию распространило Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

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