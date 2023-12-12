В Кремле спрогнозировали результаты встречи Зеленского с Байденом

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Визит Владимира Зеленского к Джо Байдену ничем не поможет Украине, предсказал Дмитрий Песков во вторник.

Фото: Вадим Савицкий

Пресс-серкетарь российского президента не стал скрывать, что в Москве пристально следят за этим. "Разумеется, следить будем, очень внимательно", — пояснил он.

Даже если Зеленский сумеет выпросить помощь Украине, это не поменяет кардинально ситуацию на поле боя, уверен Песков.

"Вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить успех на поле боя, — напомнил он. — На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику".

Независимо от исхода встречи Зеленского с Байденом Россия продолжит добиваться заявленных ею ранее целей СВО, предупредил представитель Кремля.