Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбежавшую Аллу Пугачёву призвали обратиться к россиянам в новогоднюю ночь
Кремль предупредил о недопустимости вмешательства США в ситуацию с Навальным
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Можно обойтись без теста: рецепт быстрой пиццы на сковороде
Топ-3 сорта чая
Bybit становится самой популярной в России криптобиржей
Зеленский: в Сухопутных войсках ВСУ служат 600 тысяч военных
Минобороны РФ: на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли 200 человек
Эксперты раскрыли, для чего на боковых зеркалах автомобиля нанесена чёрная полоса

В Кремле спрогнозировали результаты встречи Зеленского с Байденом

0:53
Мир

Визит Владимира Зеленского к Джо Байдену ничем не поможет Украине, предсказал Дмитрий Песков во вторник.

В Кремле спрогнозировали результаты встречи Зеленского с Байденом
Фото: Вадим Савицкий

Пресс-серкетарь российского президента не стал скрывать, что в Москве пристально следят за этим. "Разумеется, следить будем, очень внимательно", — пояснил он.

Даже если Зеленский сумеет выпросить помощь Украине, это не поменяет кардинально ситуацию на поле боя, уверен Песков.

"Вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить успех на поле боя, — напомнил он. — На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику".

Независимо от исхода встречи Зеленского с Байденом Россия продолжит добиваться заявленных ею ранее целей СВО, предупредил представитель Кремля.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В США восхитились работой российского "завода истребителей"

Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.

В США рассказали о заводе России, производящем самые мощные в мире истребители
Российский актёр Илья Баскин признался, что зарабатывал в США разными способами
Актёр Илья Баскин зарабатывал в США на "хлеб с маслом" разными способами
Экстрасенс: Украина будет разделена в 2024 году
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк Зеленский едет в Вашингтон, чтобы получить ультиматум Любовь Степушова О чём скорбит "поуехавшая" Марина Давыдова? Валерий Рокотов
В Китае были приятно удивлены одной деталью на форуме в Москве
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Коташенко была права?: Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Коташенко была права?: Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Последние материалы
В Кремле спрогнозировали результаты встречи Зеленского с Байденом
Раненых участников СВО отказались принимать в военном госпитале Ростова
В США предрекли визиту Зеленского фиаско
Блюдо на скорую руку: сосиски в лаваше станут сытным завтраком
Миршаймер: ВСУ отступят и отдадут России новые территории
Американский дрон-разведчик "Global Hawk" обнаружили возле берега Сочи
Въезжающие в Россию автомобили будут дезинфицировать при риске завоза болезней животных
Савчук: ВС РФ вскрыли перемещение ВСУ у Серебрянского лесничества
Action on Salt: Белый хлеб вреден
НАК: СБУ проводят вербовку маргинальной части россиян для поджогов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников