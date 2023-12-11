МО Британии: Киев получит от Лондона два минно-поисковых корабля класса Sandown

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Лондон передаст украинскому флоту два минно-поисковых корабля класса Sandown, сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Техника позволит Киеву "действовать в море", считают в военном ведомстве.

Фото: Министерство обороны Украины

Отмечается, что корабли Британия передаст Украине из состава собственных Военно-морских сил.

"Два минно-поисковых корабля Королевского флота передаются из состава ВМС в вооружённые силы Украины", — говорится на сайте британского военного ведомства.

Отмечается, что официальное объявление о передаче судов огласят сегодня, в понедельник 11 декабря.