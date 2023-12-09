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Reuters: Украина не сможет быстро получить замороженные российские активы

1:48
Мир

Страны Европейского союза опасаются, что в ближайшем будущем Украина не сможет получить конфискованные российские активы, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Reuters: Украина не сможет быстро получить замороженные российские активы
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

"Вопрос о том, в какой мере эти активы могут быть использованы для восстановления Украины, обсуждается <…>. Однако нам необходимо рассмотреть все финансовые вопросы в целом", — заявил представитель министерства иностранных дел Германии агентству Reuters.

Перед саммитом Евросоюза в Брюсселе, где лидеры ЕС должны будут решить, включать ли Украину в союз, а также попытаться достичь соглашения о предоставлении Киеву 50 миллиардов евро, в странах-членах клуба 27 возникли серьезные разногласия относительно судьбы российских активов, сообщили официальные источники.

Так, невозможно прямо перевести доходы от этих активов в европейский бюджет из-за возможных судебных рисков и критики Европейского центрального банка. Кроме того, Венгрия может поставить вето на подобные инициативы. В результате Украине не следует рассчитывать на эти средства в ближайшее время, заключает автор.

Согласно данным Евросоюза, сумма арестованных частных российских активов составляет около 28 миллиардов евро, а средства Российского центрального банка — еще 207 миллиардов евро. Примерно 125 миллиардов евро из этой суммы находятся в бельгийской компании Euroclear. Бельгия заявила, что в 2023–2024 годах планирует изъять 2,3 миллиарда евро в виде налогов и использовать их в интересах Киева.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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