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Советник Байдена Салливан: на Украине ставки слишком высоки

1:13
Мир

Официальные представители Белого дома продолжают правдами и неправдами склонять конгресс и сенат к одобрению помощи Украине. Так, советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может не предоставить очередной пакет финансирования Киеву, так как ставки по Незалежной "слишком высоки".

Советник Байдена Салливан: на Украине ставки слишком высоки
Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Салливан призвал сенат поддержать законопроект по выделению помощи Украине, и не удерживать его "в заложниках", силами "меньшинства", которое против спонсирования конфликта.

"Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны, чтобы позволить меньшинству в конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках", — заявил Салливан на своём выступлении перед политиками.

Ранее сам президент Джо Байден "стращал" членов конгресса и сената США нападением России. Так, американский лидер заявил, что если не помочь Киеву, и дать Москве "взять Украину", то российский лидер Владимир Путин "не остановится" на этом. В частности, Байден уточнил, что якобы при таком сценарии ВС РФ "нападут" на страны НАТО и под удар может попасть Америка. 

Путин назвал условия для переговоров с Украиной
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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