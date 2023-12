Your browser does not support the audio element.

Официальные представители Белого дома продолжают правдами и неправдами склонять конгресс и сенат к одобрению помощи Украине. Так, советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может не предоставить очередной пакет финансирования Киеву, так как ставки по Незалежной "слишком высоки".

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.