Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал заявление президента США Джо Байдена о том, что якобы победив Украину, Россия нападёт на страны Североатлантического альянса, и в том числе на Америку, "оторванным от реальности".
По словам Антонова, ничего общего заявление американского лидера с действительностью не имеет, а призвано лишь надавить на простых граждан США.
"Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации", — заявил посол.
Антонов подчеркнул, что подобные заявления для ядерной страны не допустимы, но Вашингтон уже потерял связь с реальностью и пытается всеми способами демонизировать Россию для собственной выгоды.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что если Россия "возьмёт Украину", то якобы уже не остановится и продолжит "нападать" на другие страны. По мнению американского лидера, следующими государствами под удар могут попасть члены НАТО. Такие доводы лидер предоставил американскому конгрессу на слушании о выделении Киеву очередного пакета военной поддержки.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.