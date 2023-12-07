Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США: "страшилки" фабрикуются

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Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал заявление президента США Джо Байдена о том, что якобы победив Украину, Россия нападёт на страны Североатлантического альянса, и в том числе на Америку, "оторванным от реальности".

Фото: https://pbs.twimg.com/

По словам Антонова, ничего общего заявление американского лидера с действительностью не имеет, а призвано лишь надавить на простых граждан США.

"Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации", — заявил посол.

Антонов подчеркнул, что подобные заявления для ядерной страны не допустимы, но Вашингтон уже потерял связь с реальностью и пытается всеми способами демонизировать Россию для собственной выгоды.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что если Россия "возьмёт Украину", то якобы уже не остановится и продолжит "нападать" на другие страны. По мнению американского лидера, следующими государствами под удар могут попасть члены НАТО. Такие доводы лидер предоставил американскому конгрессу на слушании о выделении Киеву очередного пакета военной поддержки.