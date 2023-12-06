Байден опасается вторжения РФ в страны НАТО

0:36 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Соединённых Штатов Америки выразил обеспокоенность судьбой стран, входящих в состав Североатлантического альянса.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Американский лидер убеждён, что Россия после победы в спецоперации предпримет попытки вторжения в западные страны. Об этом политик заявил во время своего выступления перед членами Конгресса, пишет РИА Новости.

"Если Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО", — заявил Байден, требуя у Конгресса одобрения финансовой помощи Киеву.