Депутат Рады Устинова: отказ Зеленского выступить в США связан с рядом причин

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Депутат Верховной Рады Александра Устинова объяснила, с чем связан отказ украинского лидера Владимира Зеленского от речи в ходе "секретного брифинга" в США. По её словам, он связан с рядом причин.

Фото: edition.cnn.com

Как уточнила парламентарий, сенат "провалит голосование" по пакету военной помощи Украине и Израилю, ведь демократы приняли решение "выбросить" из общего законопроекта вопрос по укреплению южной границы и борьбе с миграцией.

"Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования", — считает Устинова.

При этом украинский парламентарий также обратила внимание, что сенаторы-республиканцы по итоге покинули брифинг, написав: "Ответ на то, почему Зеленский отменил выступление на брифинге по Украине".