Your browser does not support the audio element.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках какого-либо альянса. Он отметил, что Германия оказывает большую помощь Киеву, превосходящую других партнёров. По словам Писториуса, Германия делает все, что может, и это относится к большинству союзников и партнёров.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.