Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках какого-либо альянса. Он отметил, что Германия оказывает большую помощь Киеву, превосходящую других партнёров. По словам Писториуса, Германия делает все, что может, и это относится к большинству союзников и партнёров.
В интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о возможности "объединённого запада" дать отпор, министр подчеркнул, что ФРГ не является союзником Украины и не обязана вмешиваться в рамках альянса. Он также отметил, что некоторые направления поставок не могут быть обеспечены в нужных объёмах из-за проблем в оборонной промышленностью.
"Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп", — сказал министр.
Писториус заявил, что ход конфликта трудно предсказать, и призвал делать ставку на устойчивость поставок, несмотря на возможные проблемы.
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