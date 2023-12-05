В Госдепе считают недостаточной помощь ЕС Украине

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

В Госдепе согласны с претензиями Украины Евросоюзу в недостаточной помощи, сообщил РБК-Украине официальный представитель ведомства Дэниел Сайзек.

Фото: X

"В США тоже думают, что европейцы имеют возможность делать больше. Они уже сделали много, но если мы посмотрим на экономику Евросоюза, какие возможности у неё есть, ясно, что Европа должна играть большую роль в поддержке Украины", — заявил он.

По словам спикера Госдепа, американское правительство работает с европейскими союзниками по этому вопросу. Он надеется, что это принесёт свои плоды — хотя бы в части поставок обещанного Европой миллиона снарядов.

Сайзек поостерёгся делать прогнозы по поводу американской помощи, а тем временем признанный в РФ экстремистом депутат Рады Алексей Гончаренко из своих заокеанских источников узнал, что США Украине больше ничего не дадут.