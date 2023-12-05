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В Раде узнали, что Украину не возьмут в НАТО

1:26
Мир » Бывший СССР » Украина

Украину не возьмут в НАТО, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

В Раде узнали, что Украину не возьмут в НАТО
Фото: РИА Новости

Накануне он написал в телеграме: "К сожалению, никакого НАТО не будет". Получил массу возмущённых комментариев с требованиями уточнений.

По словам народного избранника, сразу несколько источников в Вашингтоне подтвердили, что глава Госдепа Энтони Блинкен запретил европейским политикам обсуждать с Украиной тему её вступления в НАТО.

"Никакого НАТО не будет. Тема НАТО раздражает элиты США, и они чётко дали сигнал, что Украина не станет членом альянса сразу после войны", — разъяснил Гончаренко.

По его данным, в Офисе президента Украины "с этим смирились".

Следом парламентарий сообщил ещё одну плохую новость: денег больше не дадут.

"Кредиты — дадут. Безвозвратную денежную помощь — нет", — уточнил он.

Депутат обвинил в сложившейся ситуации Джо Байдена — мол, он "ждал 50 лет своего президентства" и теперь, дождавшись, опасается решительных поступков.

"Это не предательство, это — реальность. К сожалению, мы довольно долго жили в выдуманном мире", — резюмировал Гончаренко.

Он призвал украинцев не впадать в отчаяние и не "рвать одежду на себе".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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