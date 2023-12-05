Bild*: РФ многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи Запада

РФ полностью перевела промышленность на военные рельсы и теперь многократно превосходит в этом отношении Украину, которая обречена без западной помощи. Как сообщает издание Bild*, с Украины вновь поступают "плохие новости". В то же время, Россия не прекращает давить на противника.

Фото: redstar.ru

"Наращивание современных российских военных технологий указывает на то, что российская промышленность полностью переориентирована на военные рельсы", — говорится в публикации.

Как пишет издание, боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) остаётся лишь надеяться на "пожертвования" Запада. Ведь без крупных поставок украинская армия будет отставать от российской всё больше и больше.

При этом автор материала также цитирует украинского солдата, по словам которого у РФ в наличии вчетверо больше дронов-камикадзе, чем у ВСУ. По данным издания, ежемесячно российские компании передают армии до пяти тысяч беспилотных летательных аппаратов.

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