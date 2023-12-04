Марков о визите Путина в ОАЭ: это выдающаяся личная смелость

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Политолог Сергей Марков считает, что Владимир Путин рисковал жизнью, приезжая в Объединённые Арабские Эмираты.

Фото: kremlin.ru

Марков уверен, что США и Британия попытаются организовать теракт против Путина.

"Визит Путина в КСА и ОАЭ на этой неделе это выдающаяся личная смелость Владимира Путина", — написал Марков в своём Telegram-канале

Политолог отметил, что маршрут в Саудовскую Аравию и ОАЭ пролегает над районами, где у США и Британии есть свои военные ресурсы.

Ранее президент Бразилии Лула Да Силва заявил, что пригласит Путина на саммит G20, но предупредил об ордере МУС на арест президента России.