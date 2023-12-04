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Марков о визите Путина в ОАЭ: это выдающаяся личная смелость

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Мир

Политолог Сергей Марков считает, что Владимир Путин рисковал жизнью, приезжая в Объединённые Арабские Эмираты.

Марков о визите Путина в ОАЭ: это выдающаяся личная смелость
Фото: kremlin.ru

Марков уверен, что США и Британия попытаются организовать теракт против Путина.

"Визит Путина в КСА и ОАЭ на этой неделе это выдающаяся личная смелость Владимира Путина", — написал Марков в своём Telegram-канале

Политолог отметил, что маршрут в Саудовскую Аравию и ОАЭ пролегает над районами, где у США и Британии есть свои военные ресурсы.

Ранее президент Бразилии Лула Да Силва заявил, что пригласит Путина на саммит G20, но предупредил об ордере МУС на арест президента России.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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