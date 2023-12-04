Политолог Сергей Марков считает, что Владимир Путин рисковал жизнью, приезжая в Объединённые Арабские Эмираты.
Марков уверен, что США и Британия попытаются организовать теракт против Путина.
"Визит Путина в КСА и ОАЭ на этой неделе это выдающаяся личная смелость Владимира Путина", — написал Марков в своём Telegram-канале
Политолог отметил, что маршрут в Саудовскую Аравию и ОАЭ пролегает над районами, где у США и Британии есть свои военные ресурсы.
Ранее президент Бразилии Лула Да Силва заявил, что пригласит Путина на саммит G20, но предупредил об ордере МУС на арест президента России.
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